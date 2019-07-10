И снова классика: Федерер против Надаля на Уимблдоне

Роджер стал первым теннисистом, кому удалось выиграть сто матчей на одном турнире "Большого шлема"

Федерер шагнул в полуфинал. Фото: AFP

Швейцарец Роджер Федерер сумел пробиться в полуфинал турнира, обыграв в напряженном четвертьфинальном поединке японца Кея Нисикори со счетом – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут. Федерер 12 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету японского теннисиста 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Эта победа стала для Федерера 100-й на Уимблдоне в карьере. Он стал первым игроком в истории тенниса, кому удалось выиграть 100 поединков на одном отдельно взятом турнире "Большого шлема". Второе место занимает американец Джимми Коннорс, одержавший 98 побед на Открытом чемпионате США. Тройку замыкает все тот же Федерер, выигравший 97 матчей на Australian Open.

Из действующих теннисистов ближе всего к швейцарцу располагается Рафаэль Надаль. Испанец 93 раза побеждал в матчах Открытого чемпионата Франции. Именно с ним встретится Федерер в полуфинале Уимблдона.



Надаль в четвертьфинальном поединке переиграл американского теннисиста Сэма Куэрри со счетом – 7:5, 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Надаль 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету представителя США 22 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина стала первой украинкой – в полуфинале "Большого шлема". В матче 1/4 финала украинка обыграла чешку Каролину Мухову – 7:5, 6:4

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп. Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

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