Или на корт, или под нож: экс-первая ракетка Украины рассказал о сроках возвращения

Украинский теннисист восстанавливается после тяжелой операции на руке

Александр Долгополов. Фото: AFP

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов рассказал о сроках своего возвращения на корт после тяжелой операции. Ожидалось, что спортсмен пропустит весь 2018 год и вернется на поле уже в новом сезоне, но его восстановление затянулось. Как рассказывал теннисист, ему заново пришлось учиться работать рукой.

На своей странице в Instgaram спортсмен расписал три варианта развития событий:

1. Либо станет лучше, мы начнем тренировки и будем пытаться вернутся в течении 2-3 месяцев.

2. Либо мы будем тренироваться и пытаться вернутся к следующему сезону и смотреть выдерживает ли кисть.

3. Либо не станет лучше и придется делать вторую операцию.

Из-за длительного простоя бывшая 13-я ракетка мира вылетел из рейтинга ATP. На данный момент лучшим теннисистом Украины является Сергей Стаховский, занимающий 111-е место в мире.

За свою карьеру 30-летний Долгополов выиграл три одиночных турнира и один парный. Лучший его результат на турнирах серии "Большого Шлема" 1/4 финала на Australian Open в 2011 году.

Ранее мы писали, что звезду украинского тенниса искусал сервал. Александр Долгополов пострадал от своего любимца.

Мы также рассказывали о пути к успеху лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной:

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