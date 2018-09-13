Илья Марченко и Жуан Соуза откроют матч Кубка Дэвиса

Украина и Португалия сыграют теннисный поединок в Буче

Сегодня состоялась жеребьевка матча первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Украины и Португалии.

Откроют поединок в пятницу Илья Марченко и Жуан Соуза, после них на корт выйдут Сергей Стаховский и Педро Соуза.

В субботу соревнования продолжатся парной встречей: Стаховский и Молчанов сыграют против дуэта Гастон Элиаш/Педро Соуза. Затем, если потребуется, состоятся одиночные встречи: Сергей Стаховский – Жуан Соуза, Илья Марченко – Педро Соуза.

Матч Украины против Португалии пройдет в городе Буча. В пятницу, 14 сентября, начало игрового дня в 11:45, а в субботу – в 10:30.

Год назад Украина проиграла Португалии на выезде со счетом – 1:3.

Сборная, которая выиграет нынешний поединок первого раунда плей-офф, сохранит прописку в Первой группе, проигравшая команда отправится в октябре в ЮАР – поединок с южно-африканцами станет последней надеждой не опуститься во Вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

Напомним, что в феврале сборная Украины по теннису проиграла команде Швеции со счетом – 2:3. В решающей пятой встрече Артем Смирнов уступил Микаэлю Имеру – 4:6, 2:6