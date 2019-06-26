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Илья Марченко вылетел с Уимблдона, не реализовав два матчбола

26 июня, 15:59

Украинский теннисист в квалификации уступил в трех сетах венгру Балашу

Илья Марченко на Уимблдоне. Фото Arata Yamaoka.
Илья Марченко на Уимблдоне. Фото Arata Yamaoka..

Обидное поражение потерпел украинский теннисист Илья Марченко во втором круге квалификации Уимблдона. В поединке против венгра Аттилы Балаша наш теннисист вел по ходу встречи со счетом – 6:2, 5:1. Имел два матчбола, но не смог их реализовать. В итоге проиграл встречу 6:2, 6:7 (5:7), 3:6 и покинул турнир.

Как сообщалось ранее, первый номер украинского мужского тенниса за 72 минуты разделался со своим соперником из Барбадоса. Сергей Стаховский на старте Уимблдона чуть более чем за час сокрушил Дариана Кинга. Счет матча – 6:3, 6:2. 

Напомним, перед этим поединком Сергей Стаховский отметился джентльменским поступком в Германии. Украинец отдал своему сопернику право взять повтор, из-за чего проиграл очко. А в итоге и сам матч. Однако Fair Play в исполнении украинца позже отметили в АТP.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова вместе. Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram. 

Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом. Также Свитолина и Монфис "уничтожили" свой общий аккаунт в соцсети, который носил название g.e.m.s_life.

История жизни Элины Свитолиной

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Тег теннис, Илья Марченко, Уимблдон, Большой шлем

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Сегодня|Спорт

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