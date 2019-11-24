Испанцы стали чемпионами мира по теннису: ядерные эмоции Рафаэля Надаля

Повержен канадец с российскими корнями - это уже шестая победа Испании в Кубке Дэвиса

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в финале Кубка Дэвиса в Мадриде одолел канадца с российскими корнями Дениса Шаповалова. Эта победа принесла сборной Испании титул чемпионов мира по теннису с учетом того, что ранее Роберто Баутиста-Агут обыграл другого канадца – Феликса Оже-Альяссима. Счет решающего противостояния составил 2:0 в пользу пиренейцев.

Читайте также: За ужин с Кличко заплатили 21 000 долларов: как в Киеве прошел аукцион Свитолиной

Отметим, что матч Надаль – Шаповалов завершился со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность поединка составила 1 час 57 минут. Надаль сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Его соперник 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Реклама

Напомним, в полуфинале Кубка Дэвиса-2019 сборная Испании победила команду Великобритании, а Канада – сборную России. Важный момент – в нынешнем году турнир впервые проводился с использованием нового формата, который напоминает регламент проведения чемпионата мира по футболу.

Читайте также: Никакого игнора: Свитолина хочет играть за сборную и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой

Это шестой выигрыш испанцами Кубка Дэвиса. И первый – начиная с 2011 года. Рекордсменами по числу побед на турнире являются американцы, за 119 лет проведения соревнований становившиеся лучшими 32 раза.

Как сообщалось ранее, ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA и не смогла повторить свое прошлогоднее достижение. Зато в этом году украинка вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама