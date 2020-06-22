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Источник коронавируса: Джокович организовал тур, на котором заразились уже два игрока и два тренера

22 июня, 12:44

Елена Павлова Елена Павлова

Вирус нашли и у одного из тренеров первой ракетки мира

Хорватский теннисист Борна Чорич, который принимал участие в выставочном турнире Новака Джоковича Adria Tour сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. А накануне COVID-19 нашли у болгарского теннисиста Григора Димитрова, который также выступал на Балканах.

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"Хочу сообщить про обнаружение у меня COVID-19. Хочу удостовериться в том, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, также сдали анализы. Мне очень жаль, что я мог причинить вред кому-то из вас. Чувствую себя хорошо, симптомов никаких нет. Берегите себя и свое здоровье", — написал 33-й в рейтинге Чорич в своем Twitter.

Борна Чорич

Борна Чорич / Фото: Reuters

Также инфицированными оказались тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники и наставник Димитрова Кристиан Гро. При этом первая ракетка мира Джокович отказался сделать тест на коронавирус, несмотря на тесный контакт с заразившимися во время турниров и различных мероприятий, призванных раскрутить Adria Tour.

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Например, перед стартом второго выставочного турнира в Задаре Джокович, Димитров, Чорич и еще группа теннисистов играли в баскетбол с лидером чемпионата Хорватии.

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Общественность критически высказывалась на условия, в которых проходили соревнования — игроки не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители. Теннисисты даже устроили вечеринку с раздеванием. Джокович, Зверев, Тим, Димитров и другие игроки беззаботно отплясывали в ночном клубе, напрочь позабыв о коронавирусе.

Джокович планировал провести матчи Adria Tour также в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Черногории. Однако стало известно, что черногорские власти не разрешили играть в теннис 27-28 июня из-за непростой ситуацией с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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тест теннисист заражение Новак Джокович коронавирус Борна Чорич

Источник: kurir.rs

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