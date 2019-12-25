Итальянская теннисистка получила на Рождество "самый прекрасный подарок"

Флавия Пеннетта с семьей / Фото: Instagram

Известная на весь мир итальянская теннисистка Флавия Пеннетта второй раз стала мамой. Вчера она родила дочь, о чем сама же поспешила сообщить в Instagram. Напомним, что первого ребенка, сына, спортсменка родила в мае 2017 года.

Супругом 37-летней Пеннетты является также теннисист – 32-летний Фабио Фоньини. В браке пара с 2016 года. Интересно, что по семейной традиции семьи Фоньини всем детям дают имена на букву "Ф". Сына Фабио и Флавия назвали Федерико, а дочери дали имя Фара.

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"Самый прекрасный подарок, который я могла желать на Рождество. Всем счастливого Рождества от нас", – написала теннисистка в соцсетях.

В свое время Пеннетта занимала шестое место в мировом личном рейтинге и была первой ракеткой в парном разряде. Самыми крупными ее достижениями стали победы на Открытом чемпионате США: в 2011 году в паре и в 2015-м – в "одиночке". Ее супруг уже дошел до 12-й строчки мирового рейтинга, а в 2019 году Фоньини стал первым итальянцем, выигравшем турнир серии "Мастерс".

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Видео: Twitter

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