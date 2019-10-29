"Итоговый – мой последний шанс": Свитолина рассказала, как справилась с Плишковой и чем опасна группа

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Реклама

Вчера украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA в китайском Шэньчжэне с призовым фондом в 14 миллионов долларов. Элина, которая является действующей чемпионкой, обыграла вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову – 7:6 (14:12), 6:4 и побила рекорд турнира в первом же матче. А затем оценила и самый длинный тайбрейк, и рассказала о планах на ближайшую неделю.

Читайте также: Как Свитолина отправила в нокаут 2-ю ракетку мира

"Это был, вероятно, один из самых длительных тай-брейков (14:12), которые играла в своей карьере, – говорит Свитолина. – Я просто старалась играть очко за очком. Я даже не думала особо о том, что нужно победить, просто старалась играть в свой теннис. Как мне справилась с мощной подачей Плишковой? Старалась быть готовой, вводить в игру второй мяч, быстро реагировать. Этот корт немного медленный, так что у меня было чуть больше времени, чтобы отреагировать на подачу". Ранее мы также писали, что перевод Свитолиной признан ударом дня в мировом теннисе.

"В группе всегда есть давление, – признает украинка. – В прошлом году я выиграла два матча и мне нужно было взять один сет в третьей встрече, которую я чуть не проиграла и могла вообще не выйти из группы. Всегда нужно быть начеку и показывать свою лучшую игру. Пока не отыграно последнее очко, нужно бороться за каждый розыгрыш и за каждый гейм. Групповой этап очень сложный – ты никогда не знаешь, что произойдет".

"До сих пор не могу поверить, что приехала сюда как действующая чемпионка. Для меня это большая привилегия, – добавляет восьмая ракетка мира. – Сейчас для меня огромная мотивация – выиграть трофей в этом сезоне. И это мой последний шанс. Я постараюсь выиграть как можно больше матчей". Мы уже рассказывали о рубке соперниц Свитолиной по Пурпурной группе на Итоговом.

Смотрите также, Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама