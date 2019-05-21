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Илья Марченко не смог пробиться в основную сетку "Ролан Гаррос"

21 мая, 15:25

Украинский теннисист вылетел в первом раунде квалификации

Марченко не долго играл в Париже
Марченко не долго играл в Париже. Фото: AFP

Украинский теннисист Илья Марченко проиграл уже в первом раунде квалификации Ролан Гаррос. В трех сетах украинец уступил бельгийскому теннисисту Артуру де Грефу – 7:5, 3:6, 2:6.

Надо сказать, что последнее время Марченко замучили травмы. "У меня длительный кризис, связанный с травмой плеча. Даже спустя год после операции оно дает о себе знать, - поделился с нами украинец. – Казалось, я начал выходить на хороший уровень, но получил новую травму – треснутое ребро. Еще и диагноз правильный поставили только спустя месяц. Пришлось начинать заново", – рассказал нам перед матчем в Париже Илья.

Напомним, что вчера Сергей Стаховский начал квалификацию "Ролан Гаррос" с быстрой победы над Джеймсом Даквортом: австралиец снялся при 4:2 в пользу украинца. 

Напомним, что экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит "Ролан Гаррос". Теннисистка не успела восстановится после травмы плеча. За свою карьеру Мария Шарапова побеждала на "Ролан Гаррос" в 2012 и 2014 годах.

Мы также рассказывали о пути к успеху лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной:

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Тег теннис, теннисист, Илья Марченко, Большой шлем, Ролан Гаррос

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Сегодня|Спорт

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