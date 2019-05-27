Из Канн – в ботсад: после гала с Лонгорией Свитолина победила на "Ролан Гаррос"

Лучшая украинская теннисистка протестировала новый парижский корт

Свитолина успешно стартовала в Париже. Фото: AFP

Жребий украинцев не пожалел, так что начало "Ролан Гаррос", второго "шлема" в сезоне, у нас горячее. Наш лидер Элина Свитолина с 9-м посевом уже в первом матче встретилась с хоть и не такой опасной, как раньше, но до сих пор непредсказуемой американкой Венус Уильямс. Украинка вышла на корт с черным тейпом на ноге. Элину все еще беспокоит травма колена, из-за которой она пропустила почти месяц тренировок и непривычно слабо прошла грунтовые турниры, на своем лучшем покрытии, не выиграв ни одного матча в Мадриде и Риме. Поначалу обе теннисистки много ошибались, отдавая друг дружке подачи и не скупясь на невынужденные (у Винус было аж 34, у украинки - 15), но все-таки шустрее и креативнее в решающие моменты оказалась именно Элина. Есть первая победа на грунте в сезоне! 6:3, 6:3 - и экс-первая ракетка мира едет домой. "Bonjour, everyone! - расплылась в улыбке Свитолина, обратившись на французско-английском к зрителям нового корта Симон Матье, окруженного теплицами. - Круто играть в ботаническом саду".

К слову, накануне Элина поучаствовала в благотворительном вечере amfAR - фонда исследования СПИДа - в Каннах, где повстречалась с актрисой Евой Лонгорией и моделью Винни Харлоу. Фешен-шоу было посвящено легендам моды и музыки Карлу Лагерфельду и Дэвиду Боуи.



С победы вчера начала и другая украинка: Катерина Козлова повторила свой прошлогодний лучший результат и вышла во 2-й круг, обыграв квалифаера из США Бернарду Перу - 6:2, 7:6. Но долго и не порадуешься за Катю, ведь уже в следующем матче болельщикам придется смотреть "сине-желтое" дерби: Козлова впервые за шесть лет сыграет со Свитолиной.



ИГНОР ОКОНЧЕН. Громко вылетела в первый день разве что немка Анжелик Кербер: №5 выбила россиянка Анастасия Потапова (№81 WTA). Остальные топы пока держатся. Вон даже Роджер Федерер вернулся, словно в честь 10-летнего юбилея своей единственной победы на "Гаррос". Швейцарец игнорировал грунт три года и берег силы для более комфортных покрытий. Последний раз экс-№1 играл в Париже еще в 2015 году и тогда дошел до четвертьфинала. Местная публика явно соскучилась по федереровским па, и маэстро их не разочаровал, легко выиграв первый матч у итальянца Лоренцо Сонего.





ОДНА ЗА ВСЕХ. Окрыленная после триумфа в Страсбурге на поезде в Париж приехала наша Даяна Ястремская. Всего за два дня до своего дебютного старта на французском "шлеме" 19-летняя Ястремская завоевала 3-й титул WTA за восемь месяцев! Пока что она единственная украинка с трофеями в этом сезоне. Даяна почти три часа рубилась с хозяйкой корта Каролин Гарсией — это самый длинный матч WTA в сезоне. Во втором сете не реализовала шанс завершить матч, а в третьем сама наткнулась на матчбол, но смогла его отыграть и завершить встречу в свою пользу - 6:4, 5:7, 7:6. "Я чувствовала большую усталость, у меня была мозоль на ноге, она кровила, было очень больно, - делилась чемпионка. - Горжусь, что смогла найти силу и просто все вложить в игру". Благодаря этой победе Ястремская поднялась на рекордную для себя 32-ю строчку в мире. В первом раунде "Гаррос" у Даяны тоже тяжелая соперница - опытная испанка Карла Суарес-Наварро, 29-я ракетка мира. У теннисисток 1:1 по личным встречам.



Сегодня также стартует Леся Цуренко, которой предстоит матч с канадкой Эжени Бушар, обыгравшей ее в прошлом году на Федкапе. В качестве лаки лузера в основу попал Сергей Стаховский, наш единственный представитель среди мужчин, - его ждет француз Жиль Симон, у которого украинец за пять встреч еще не добыл ни одной победы.

КОРТ ГЕРОИНИ ВОЙНЫ И ТЕПЛИЦЫ

В Париже открыли третью центральную арену - корт Симон Матье на 5 тысяч мест, названный в честь легенды французского тенниса и по совместительству военной и журналистки. Симон выигрывала "Гаррос" дважды – в 1938 и 1939 годах, и 11 раз побеждала на мейджорах в паре и миксте – не зря ее именем назван парный трофей French Open. Во время Второй мировой она стала инициатором создания и членом Женского добровольческого корпуса, а позднее получила орден Почетного легиона. Корт Матье размещен между теплицами. По завершении турнира здесь можно будет посмотреть на более тысячи тропических растений, привезенных из Южной Америки, Африки, Южно-Восточной Азии и Австралии. За год реконструировали и 80% корта Филиппа Шатрие, добавив три сотни мест и улучшив видимость.





Тем не менее "Ролан Гаррос" остается единственным "шлемом", где ни на одной арене не установлена крыша. Организаторы обещают ее уже к следующему French Open. Также город огней все еще не освещает свои корты: игроков и зрителей просят на выход с наступлением темноты. Но и это исправят к 2021-му.



Общий призовой фонд увеличили на 8% – $47,8 млн. Увесистее кошелек только у US Open ($53 млн). Победитель заберет $2,7 млн - на 112 тысяч больше, чем в 2018-м.

Отметим, что Даяна Ястремская входит в наш рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов по количеству подписчиков в социальной сети Instagram. Там у Даяны почти 40 тысяч "фанатов". Среди наших теннисисток по этому показателю Даяна третья – после Элины Свитолины (453 тысячи) и Марты Костюк (58 тысяч).

Даяна Ястремская

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