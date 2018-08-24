Из-за Серены Уильямс ужесточат дресс-код на "Ролан Гаррос"

Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли раскритиковал американку Серену Уильямс за ее наряд на "Ролан Гаррос" в мае этого года. По словам функционера, на следующем турнире дресс-код будет ужесточен.

"Я думаю, мы иногда заходим слишком далеко. Например, то в каком наряде играла Серена в этом году, в следующем будет запрещено. Нужно уважать игру и это место", – цитирует президента Ouest France.

Несмотря на то, что Гьюдичелли не является директором турнира, он намерен добиться установки определенного дресс-кода, как это происходит на "Уимблдоне", и намерен попросить производителей одежды сообщать ему о нововведениях. Серена Уильямс также была предупреждена.

Напомним, что Серена приехала в Париж впервые за два года. Прошлый Ролан Геррос Уильямс пропустила из-за беременности. Для американки этот турнир "Большого шлема" был первым за 16 месяцев. Напомним о том, чем Серена занималась вне "большого" корта: она стала мамой, спартанкой и "висела" с Бейонсе.