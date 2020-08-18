Известная теннисистка консультирует производителя японской водки

При этом бывшая первая ракетка мира попросила употреблять саке ответственно

Победительница турниров Большого шлема, японская теннисистка Наоми Осака стала консультантом и инвестором компании, которая занимается производством саке — одного из традиционных японских алкогольных напитков. Ранее 22-летняя японка установила рекорд женского спорта.

"Я так рада сообщить, что стала креативным консультантом и инвестором компании! Я горжусь тем, что стану причастна к производству продукта, который является подлинно японским. Да и кто не любит саке. Примечание: он действительно хорош на вкус, так что, пожалуйста, употребляйте ответственно", — написала Осака в своем Instagram.

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Напомним, что в 2019 году бывшая первая ракетка мира Осака выиграла три турнира: Открытый чемпионат Австралии, соревнования в Пекине и Осаке. Всего в ее коллекции – две победы на "Больших шлемах", в том числе в США в 2018-м, а также пять титулов на турнирах WTA.

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