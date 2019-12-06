Известного швейцарского теннисиста обвинили в изнасиловании

Ив Аллегро / Фото: Twitter

Швейцарский теннисист и тренер Ив Аллегро, выступавший в парном разряде с легендарным Роджером Федерером, обвиняется на родине в изнасиловании.

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Осенью 2014 года в эстонской столице проходила Европейская конференция тренеров. В один из вечеров Аллегро встретил бывшую австрийскую теннисистку. Под воздействием алкоголя швейцарец стал вести себя агрессивно и вступил с женщиной в сексуальную связь. У австрийки были зафиксированы ушибы и ссадины. Пока неизвестно, был ли этот контакт по согласию сторон.

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Адвокат Аллегро уверен, что его клиент сумеет отстоять свое честное имя в суде. Чтобы сохранить в тайне имя пострадавшей, судебное заседание 9 декабря пройдет в закрытом режиме.

Также мы рассказывали, что Свитолина зарабатывает вдвое больше Монфиса – раскрыта анатомия семейного бюджета Элины и Гаэля. За год пара наиграла на 9 миллионов долларов призовых. Две трети этой суммы – заслуга украинки.

Как мы писали ранее, Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.

Смотрите, как Свитолина выступала на итоговом турнире года

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