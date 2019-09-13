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К черту суеверия: Свитолина отметила свой день рождения тяжелой победой над Путинцевой

13 сентября, 12:40

Поединок длился более двух часов

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в 1/8 финала турнира в Чжэнчжоу. Ранее мы рассказывали, что лучшей в истории украинской теннисистке исполнилось 25 лет.

Элина Свитолина выиграла свой первый матч после полуфинала US Open у представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.

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Напомним, что из-за дождя все одиночные матчи дня в китайском Чжэнчжоу были отменены, а парные перенесли в зал, и Элине пришлось играть этот поединок на следующий день. В пятницу, 13-го.

Свитолина уступала на решающем тай-брейке 0:4 и 1:5, но в итоге добыла победу. Всего же матч длился 2,5 часа и закончился победой украинки со счетом – 3:6, 6:1,7:6 (7:5).

В следующем раунде третья ракетка мирового рейтинга сыграет с француженкой Кристиной Младенович. Матч состоится сегодня, 13 сентября, в 15.30 по Киеву.

Как мы сообщали накануне, Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке. Элина не смогла сдержать смех, когда ей назвали никнейм, придуманный фанатами из Поднебесной. Оказалось, что в переводе на русский он звучит как "пекинская капуста".

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теннис Элина Свитолина Юлия Путинцева

Источник: Сегодня|Спорт

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