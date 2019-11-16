Как огорчить миллионы: 21-летний грек с двумя рекордами за полтора часа отправил домой легенду Федерера

Стефанос Циципас / Фото: Reuters

Шестая ракетка мира 21-летний грек Стефанос Циципас творит что-то невероятное в своем дебютном розыгрыше Итогового турнира! В полуфинале не взирающий на авторитеты эллин прошелся по легендарному швейцарцу Роджеру Федереру, оставив его за бортом финала 6:3, 6:4. Ранее мы писали, что Федерер в битве "гигантов" выбил Джоковича из борьбы на Итоговом чемпионате АТР.

Для теннисистов это был четвертый очный поединок, который восстановил паритет – 2:2. Полуфинал продолжался 1 час и 36 минут. Ггрек сделал 18 виннеров и 21 невынужденную ошибку при 6шести эйсах. На счету швейцарца 21 виннер и 26 невынужденных ошибок, три эйса и один реализованный брейкпоинт из 12-ти.

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38-летний Роджер Федерер третий год подряд останавливается на ATP Finals на стадии 1/2-й. А Циципас стал третьим теннисистом с 2009 года, который во время дебютного выступления на ATP Finals дошел до финала. Ранее это удавалось Давиду Гоффену и Григору Димитрову в 2017-м. Помимо этого, 21-летний грек- самый юный финалист соревнований после Хуана Мартина дель Потро, который пробился в титульный матч на Итоговом чемпионате 10 лет назад. Также в этом поединке теннисисты установили возрастной рекорд турнира, так как 17 лет – самая большая разница в возрасте между соперниками в рамках Итогового в его истории.



Фото Reuters

Ранее мы сообщали, что Надаль переиграл Циципаса и не позволил россиянину пройти в полуфинал Итогового турнира.

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