Как Свитолина отправила в нокаут вторую ракетку мира: обзор стартового матча украинки на Итоговом

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA в китайском Шэньчжэне с призовым фондом в 14 миллионов долларов. В матче первого тура Пурпурной группы Свитолина, которая является действующей чемпионкой Итогового, обыграла вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову – 7:6 (14:12), 6:4. Мы проводили онлайн трансляцию матча Свитолина – Плишкова.

А теперь мы предлагаем вам детальный обзор украино-чешского противостояния:

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Напомним, что кроме Свитолиной и Плишковой в Пурпурной группе выступают канадка Бьянка Андрееску (№ 4) и румынка Симона Халеп (№ 5). Ранее мы писали, что Свитолина побила рекорд Итогового турнира в первом же матче. В первом сете 25-летней одесситке пришлось попотеть: она одолеть соперницу на тайбрейке только с седьмого сетбола при счете 14:12. Этот тайбрейк стал самым продолжительным в истории WTA Finals.

Мы уже сообщали, что букмекеры обновили котировки на победительницу неофициального чемпионата мирапо теннису. Главными претендентками на трофей в Шэньчжэне называют канадку Бьянку Андрееску и японку Наоми Осаку. Что касается Элины Свитолиной, то украинка – четвертая в списке фавориток.

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Смотрите также, как Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира по теннису, который проходил в Пекине

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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