"Как теперь выбраться из этой ямы?": Марченко не в силах объяснить безумный проигрыш на траве

Имея грандиозное преимущество над соперником, украинский теннисист умудрился проиграть и вылететь с Уимблдона

Илья Марченко на Уимблдоне. Фото Arata Yamaoka.

Украинcкий теннисист Илья Марченко, умудрившийся невероятным образом проиграть матч квалификации Уимблдона и упустивший шанс пополнить свой счет на 25 тысяч евро, до сих пор не может объяснить, как это могло произойти. Напомним, накануне Марченко, ведя со счетом 6:2, 5:1 в поединке против венгра Аттилы Балаша, умудрился выпустить нити игры из своих рук и уступил - 6:2, 6:7 (5:7), 3:6, вылетев из одиночного разряда травяного "шлема".

"Я до сих пор не понимаю, что произошло. Вроде бы контролировал весь поединок. Но позволил ему вернуться, не подав первый раз на матч при 5:2... Как так вышло, что с двумя матчболами при 5:4 и 40:15 я в итоге уступил – просто не знаю, – шокирован Илья Марченко. - Затем уже соперник заиграл в тот теннис, в который я не хотел ему давать играть. Опять я загнал себя в такую яму, из которой не знаю, как буду выбираться. Единственный плюс – я играл намного лучше, чем последние полгода, и сегодня меня совсем не беспокоило плечо".

Как сообщалось ранее, украинцы массово вылетают с Уимблдона: дошла очередь до Калининой. Ангелина пополнила ряды украинских "жертв" квалификации лондонского "шлема", уступив Марии Боузковой из Чехии в двух сетах – 0:6, 5:7. Хотя во второй партии украинка вела со счетом 4:2.

Также сообщалось, что Сергей Стаховский уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 3:6. Таким образом лидер украинского мужского тенниса впервые за 10 лет (с 2009 года) не сыграет в основной сетке Уимблдона. Вылет Сергея оказался вдвойне обидным ввиду того, что пришелся на шестую годовщину его знаменитой победы над легендарным Роджером Федерером.

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Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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