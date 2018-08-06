Канадская теннисистка показала фото "457 дней без секса"

Сегодня, 12:24

Эжени Бушар обняла статую мужчины и отметила, что слова про дни без секса – шутка

Эжени Бушар. Фото Instagram
Эжени Бушар. Фото Instagram

Лучшая теннисистка Канады Эжени Бушар в одной из социальных сетей показала снимок, сделанный, во всей видимости, в музее. На нем спортсменка обнимает статую мужчины, у которого нет головы, рук и ног. "День 457 без секса", – подписала фотографию Эжени, добавив, что это шутка.

Сейчас Бушар занимает 129-е место в мировом рейтинге теннисисток, она – первая ракетка Канады. В текущем сезоне 24-летняя спортсменка провела 24 матча в одиночном разряде, выиграв 13 из них. При этом, девушка успела заработать в этом сезоне 234 тысячи долларов призовых.

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Напомним, что спонсоры отказываются от теннисистки Бушар, а она зарабатывает популярность откровенными фото.

Тем не менее, Бушар не теряет популярности среди поклонников в Instagram. Теннисистка, имеющая 1,7 миллиона подписчиков в соцсети, недавно разделась для мужского журнала.

Ранее мы писали, что Эжени Бушар в бикини сходила на свидание со своим фанатом. Знаменитая канадская спортсменка уже в третий раз встретилась с болельщиком, которому проспорила встречу в начале прошлого года.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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