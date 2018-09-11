Карикатура на Серену Уильямс вызвала скандал

Карикатура австралийского художника Марка Найта на американскую теннисистку Серену Уильямс взбудоражила правозащитников. 36-летняя американка изображена взбешенным ребенком, прыгающим на своей ракетке. У ног Серены лежит соска.

Многие из поклонников таланта Уильямс-младшей и различные правозащитники назвали карикатуру расистской и сексистской и призвали Найта удалить ее.

В финале US Open Уильямс сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку.

При счете 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала все, что думает, об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи. После этого Уильямс вызвала на корт главного рефери турнира и на повышенных тонах пыталась оспорить решение, но наказание не было отменено. После матча Серена обвинила арбитра в сексизме.

Организаторы оштрафовали спортсменку на 17 тысяч долларов. В штраф вошли 10 тысяч за словесное оскорбление, 4 тысячи за предупреждение после подсказки тренера и 3 тысячи за то, что Уильямс сломала ракетку. Штраф будет вычтен из призовых денег Уильямс. Ее призовые составили 1,85 млн долларов.