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Каролин Возняцки в купальнике: одна из самых популярных спортсменок мира показала фото из Монако

7 июня, 19:37

В социальной сети Instagram у теннисистки из Дании 1,4 миллиона подписчиков

Каролин Возняцки
Каролин Возняцки. Фото: Instagram

13-я ракетка мира Каролин Возняцки порадовала своих болельщиков фотографиями в купальнике, которые она разместила на своей странице в Instagram. Теннисистка из Дании, судя по геотегу записи, находится в яхт-клубе в Монако. Фотографии собрали более 50 тысяч "лайков" и около пяти сотен комментариев.

Возняцки – одна из самых популярных спортсменок в мире. В Instagram у нее 1,4 миллиона подписчиков. Каролин пока не входит в рейтинг ТОП-10 спортсменок в соцсетях по по этому показателю, но близка.

На Ролан Гаррос 2019 года, который завершится в эти выходные, Каролин Возняцки проиграла в первом раунде. Тогда датчанка выиграла первый сет со счетом 6:0, но затем проиграла два следующих 3:6, 3:6 молодой российской теннисистке Веронике Кудерметовой.

Напомним, что каждый месяц мы обновляем рейтинг популярности украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидерство уже долгое время с большим отрывом удерживает боксер Василий Ломаченко, который подбирается к отметке в 1,5 миллиона подписчиков.


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Тег Каролин Возняцки, теннисистка, WAGs

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Сегодня|Спорт

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