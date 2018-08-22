Катарина Завацкая проиграла в отборе на US Open

Сегодня, 11:00

Наша теннисистка уступила в первом круге квалификации

Катарина Завацкая. Фото btu.org.ua
Катарина Завацкая. Фото btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая неудачно дебютировала на турнирах серии "Большого шлема". Спортсменке пришлось зачехлить ракетку уже после первого раунда квалификации US Open.

Катарина Завацкая (№203 в рейтинге WTA) встречалась с американкой Кристи Ан (№145). И уступила в двух сетах – 4:6, 3:6.

Напомним, что вчера первый раунд отбора US Open преодолела Марта Костюк. В стартовом матче Костюк, посеянная под 23-м номером, обыграла Валентину Ивахненко со счетом – 4:6, 7:6, 7:6. 25-летняя Ивахненко до 2014 года представляла Украину, но потом сменила гражданство на российское.

Напомним, что Марта Костюк объявила бойкот соревнованиям в России: украинка рассказала о ночевках на Майдане и патриотизме.

Ранее Марта Костюк рассказала в интервью "Сегодня" о том, когда обыграет лучшую теннисистку страны Элину Свитолину, с кем из теннисистов хотела бы дружить, замечаниях от мамы и "призовых" чипсах.

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.
US Open, теннисистка, Большой шлем, Катарина Завацкая

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Сегодня|Спорт

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