Катарина Завацкая проиграла в отборе на US Open

Украинская теннисистка Катарина Завацкая неудачно дебютировала на турнирах серии "Большого шлема". Спортсменке пришлось зачехлить ракетку уже после первого раунда квалификации US Open.

Катарина Завацкая (№203 в рейтинге WTA) встречалась с американкой Кристи Ан (№145). И уступила в двух сетах – 4:6, 3:6.

Напомним, что вчера первый раунд отбора US Open преодолела Марта Костюк. В стартовом матче Костюк, посеянная под 23-м номером, обыграла Валентину Ивахненко со счетом – 4:6, 7:6, 7:6. 25-летняя Ивахненко до 2014 года представляла Украину, но потом сменила гражданство на российское.

Напомним, что Марта Костюк объявила бойкот соревнованиям в России: украинка рассказала о ночевках на Майдане и патриотизме.

Ранее Марта Костюк рассказала в интервью "Сегодня" о том, когда обыграет лучшую теннисистку страны Элину Свитолину, с кем из теннисистов хотела бы дружить, замечаниях от мамы и "призовых" чипсах.

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.