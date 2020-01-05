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Катерина Бондаренко на характере обыграла японку Мисаки Дои на старте турнира в Шеньчжэне

5 января, 10:50

А вот другая украинская теннисистка, Леся Цуренко, проиграла в Китае первый же матч

Катя Бондаренко всегда славилась умением демонстрировать волю

Катя Бондаренко всегда славилась умением демонстрировать волю

По-разному выступили украинские теннисистки в стартовом круге турнира WTA в китайском Шеньчжэне с призовым фондом 775 тысяч долларов. Катерина Бондаренко на характере победила, а Леся Цуренко прогнозируемо проиграла. К слову, мы писали, что юная украинка Костюк продолжает побеждать в австралийском Брисбене.

33-летняя Бондаренко неудачно начала встречу 1/16 финала с японкой Мисаки Дои, уступая на старте 2:4. Однако затем наша победительница Открытого чемпионата Австралии-2008 в паре проявила волю и переломила ход поединка в свою пользу – 6:4, 6:1. Хотя матч продолжался довольно долго – час и 22 минуты. Не так давно 28-летняя Дои занимала 30-е место в мировом рейтинге, а сейчас – 82-е. Катя нынче аж на 1141-й позиции, связанной с ее декретным отпуском. Но возвращается она по-боевому.

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А вот некогда первая ракетка страны Леся Цуренко неудачно открыла сезон. Она уступила в первом круге в Шеньчжэне ныне 17-й в мире бельгийке Элизе Мертенс – дважды по 3:6, хотя билась полтора часа. За участие в первом раунде спортсменки получат по 4200 долларов, за выход во второй – 6450.

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теннис Леся Цуренко WTA Катерина Бондаренко

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