Катерина Бондаренко обидно упустила победу на Australian Open

Во вторник уже три украинские теннисистки сыграли на Открытом чемпионате Австралии. Третьей нашей спортсменкой, кто вышел на матч первого круга основной сетки, сегодня стала Катерина Бондаренко. Напомним, первую победу в "Мельбурн-парке" одержала Даяна Ястремская, которая обыграла словенку Кайю Юван в двух сетах.
Для Кати Бондаренко Australian Open – особенный турнир. Именно здесь она с сестрой Аленой добыла самую значимую победу в карьере – в парном разряде в 2008 году. После этого Катерина успела родить двух детей и дважды возвращалась на корт. Сейчас она занимает 535-е место в мировом листе WTA, но по "замороженному рейтингу" Бондаренко сразу дали место в основном турнире без прохождения квалификации.
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Соперницей Катерины в первом круге была Арина Родионова – уроженка Тамбова с австралийским паспортом. 30-летняя спортсменка находится на 93-й позиции в мире. Первую партию Бондаренко взяла довольно убедительно – 6:3. А во второй шла упорная борьба. Девчата дошли до счета 6:6, после чего сыграли тай-брейк. Катя вела 5:3, имела мини-брейк и находилась в двух мячах от победы. Но проиграла четыре розыгрыша подряд, а с ними и сет – 6:7 (5:7). А на третью партию сил у украинки, к сожалению, не нашлось – 0:6.
Напомним, вчера Леся Цуренко уступила австралийке Эшли Барти.
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