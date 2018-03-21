Катерина Бондаренко покидает престижный турнир в Майами после первого матча

Во второй партии украинка вела с брейком, но не сумела довести матч до победы

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире WTA Premier Mandatory Miami Open в Майами, США.

В матче первого раунда украинка за 2 часа 23 минуты уступила представительнице Бельгии Алисон Ван-Эйтванк – 7:6(3), 5:7, 1:6. Во второй партии украинка вела с брейком, но не сумела довести матч до победы.

Ранее мы сообщали, что вторая ракетка Украины проиграла стартовый матч на втором турнире подряд. В Майами Леся Цуренко упустила победу над Айлой Томлянович

Добавим, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина посеяна на турнире под 4 номером и вступит в борьбу со второго раунда.

Ранее мы сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина за день выиграла 250 тысяч долларов. Наша теннисистка победила в выставочном турнире в США.

Также мы писали, что красавица теннисистка Ана Иванович родила сына чемпиону мира Бастиану Швайштайгеру. Сербская теннисистка завершила карьеру после свадьбы, которая состоялась детом 2016 года, а немецкий футболист еще играет в MLS за "Чикаго Файр"