Катерина Бондаренко покидает престижный турнир в Майами после первого матча
Во второй партии украинка вела с брейком, но не сумела довести матч до победы
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире WTA Premier Mandatory Miami Open в Майами, США.
В матче первого раунда украинка за 2 часа 23 минуты уступила представительнице Бельгии Алисон Ван-Эйтванк – 7:6(3), 5:7, 1:6. Во второй партии украинка вела с брейком, но не сумела довести матч до победы.
Ранее мы сообщали, что вторая ракетка Украины проиграла стартовый матч на втором турнире подряд. В Майами Леся Цуренко упустила победу над Айлой Томлянович
Добавим, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина посеяна на турнире под 4 номером и вступит в борьбу со второго раунда.
Ранее мы сообщали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина за день выиграла 250 тысяч долларов. Наша теннисистка победила в выставочном турнире в США.
Также мы писали, что красавица теннисистка Ана Иванович родила сына чемпиону мира Бастиану Швайштайгеру. Сербская теннисистка завершила карьеру после свадьбы, которая состоялась детом 2016 года, а немецкий футболист еще играет в MLS за "Чикаго Файр"
Вы сейчас просматриваете новость "Катерина Бондаренко покидает престижный турнир в Майами после первого матча". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"