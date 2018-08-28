Катерина Козлова проиграла на старте US Open

Украинская теннисистка Катерина Козлова завершила свои выступления на Открытом чемпионате США в одиночном разряде. В первом круге наша теннисистка не смогла дать бой испанце Ларе Арруабаррене – 0:6, 3:6.

Напомним о других наших потерях. Катерина Бондаренко проиграла белоруске Вере Лапко в первом круге US Open. Катерина Козлова вылетела от Лары Арруабаррены, а Даяна Ястремская уступила Каролине Муховой.

А вот лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не без проблем вышла во второй круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. В первом раунде соревнований Свитолина в трех сетах обыграла американку Сачию Викери (№79) – 6:3, 1:6, 6:1. Следующей соперницей Свитолиной на US Open будет немка Татьяна Мария (Германия).

Вышла во второй круг и Ангелина Калинина, которая на отказе прошла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна. Во втором раунде Ангелина Калинина встретится с действующей чемпионкой, третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс.

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.