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Катерина Козлова с победы стартовала на "Ролан Гаррос"

26 мая, 18:06

Украинская теннисистка обыграла американку Бернарду Пера

Катерина Козлов на "Ролан Гаррос"
Катерина Козлов на "Ролан Гаррос". Фото: AFP

Удачно начался второй в сезоне турнир "Большого шлема" для украинской теннисистки Катерины Козловой. Она преодолела стартовый барьер "Ролан Гаррос". В двух сетах с тай-брейком Козлова обыграла американку Бернарду Пера, которая пробилась в основную сетку сквозь квалификацию, – 6:2, 7:6 (7:5).

Во втором раунде Козлова сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) - Винус Уильямс (США). Этот поединок состоится сегодня вечером. 

Напомним, что Даяна Ястремская установила личный рекорд в мировом рейтинге. 19-летняя украинская теннисистка поднялась на 32-е место в рейтинге WTA. Даяна Ястремская выиграла второй турнир WTA в нынешнем году и третий в карьере! Наша спортсменка выиграла соревнования в Страсбурге.

Отметим, что Даяна Ястремская входит в наш рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов по количеству подписчиков в социальной сети Instagram. Там у Даяны почти 40 тысяч "фанатов". Среди наших теннисисток по этому показателю Даяна третья – после Элины Свитолины (453 тысячи) и Марты Костюк (58 тысяч).


Даяна Ястремская

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Тег Большой шлем, Ролан Гаррос, Катерина Козлова

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Сегодня|Спорт

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