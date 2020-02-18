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Китайских теннисистов не выпускают из страны: матч Кубка Дэвиса с Румынией отменен

18 февраля, 19:15

Ужесточенные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса в КНР, не позволили сборной отправиться в Европу

/ Фото: Getty Images

Сборная Китая по теннису снялась с матча Кубка Дэвиса против команды Румынии в Мировой группе из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщила Международной федерации тенниса – ITF. Ранее мы сообщали, что коронавирус грозит сорвать матч сборных Украины и Тайваня в Запорожье.

Власти Поднебесной не разрешили своим спортсменам покинуть страну, чтобы принять участие в поединке, который должен был пройти 6-7 марта. Таким образом, сборная Румынии примет участие в следующей встрече Мировой группы, который пройдет в сентябре.


Фото БТУ

"Комиссия Кубка Дэвиса приняла снятие сборной Китая с матча с Румынией, который должен был состояться 6-7 марта. Ужесточенные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса в КНР, привели к тому, что национальная сборная Китая не может отправиться в Румынию на этот матч. Сборная Румынии сыграет в следующем матче Мировой группы в сентябре", – написали в своем Twitter ITF.

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Ранее мы сообщали, что Формула-1 понесет грандиозные убытки из-за переноса Гран-при Китая. Напомним, что этап был отменен из-за эпидемии коронавируса.

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Источник: Сегодня|Спорт

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