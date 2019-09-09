Колдунья с чеком на 3,85 миллиона долларов: у нее есть то, чего нет у Свитолиной

Бьянка Андрееску / Фото: Instagram

Нет, все-таки не дружит Серена Уильямс в последнее время с финалами Больших шлемов. Американка проиграла уже четвертый за два года – с тех пор, как вышла из декрета. Теперь Серену обставила 19-летняя канадка Бьянка Андрееску,выигравшая трофей, которого так недостает первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

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Кстати, в группе поддержки американки в финале US Open было и немало селебрити: герцогиня Сассекская Меган Маркл, специально прилетевшая в Нью-Йорк ради матча подруги, главный редактор Vogue Анна Винтур и режисер Спайк Ли в ярко-розовой джерси с номером "23" (количество титулов БШ Серены, на котором она и застопорилась). На трибунах была и модель и актриса Кара Делевинь. Но в итоге Уильямс все равно проиграла – 3:6, 5:7. Еще одно подтверждение того, насколько многообразен и непредсказуем сейчас женский тур - третий год подряд четыре "шлема" выигрывают четыре разные теннисистки.

В Нью-Йорке Андрееску и Уильямс сыграли друг против друга почти впервые: месяц назад они приступили к финалу Rogers Cup в Торонто, но все закончилось после трех геймов – Серена снялась из-за боли в спине, подарив Бьянке ее второй титул в карьере. Теперь у канадки их три, и самый свежий – самый ценный. Это первый выигранный мейджор в истории канадского тенниса. С победой ее поздравили другие "кленовые" тримуфаторы этого года – чемпионы НБА "Торонто Рэпторс", а также премьер-министр Джастин Трюдо. Интернет сейчас просто завален хештегом: "Она – Север!".

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РУМЫНКА-ЙОГ. Титул Андрееску заработала с первой попытки: это был ее дебют в основе US Open и всего четвертое выступление на "шлемах". А ведь еще год назад в это время она занимала 208-е место в рейтинге WTA! Но 2019-й стал ее прорывом, даже несмотря на пропущенный травяной сезон в связи с травмой плеча: Бьянка проиграла всего три матча (последний – еще в феврале) и с двух снялась, 6 раз сразила теннисисток из топ-10. Сегодня же она проснется 5-й ракеткой мира.

Бьянка Андрееску / Фото: Instagram

Когда Серена выиграла свой первый "шлем" – как раз таки здесь, на US Open, в 1999 году, – Бьянка еще даже не родилась. Дочь эмигрантов из Румынии появилась на свет в 2000 году, а теннисом начала заниматься в 7 лет – как раз в Румынии, куда вернулась ее семья. Своими кумирами Биби называет Ким Клайстерс и сестер Уильямс, но в игре подражает румынке Симоне Халеп. Именно экс-№1 в 2016-м посоветовала ей не засиживаться долго в юниорах и идти в профи.

В подготовке к турнирам и просто для разгрузки Андрееску занимается медитацией и йогой, к чему с детства ее приучила мама. Ее любимая техника – творческая визуализация, то есть мысленное представление своих целей и желаний. И не только мысленное. Когда Бьянке было 16, она взяла чек и написала на нем свое имя и сумму призовых US Open. Наколдовала! Три года спустя у нее в руках уже настоящий чек, только дороже – на $3,85 млн...

Как сообщалось ранее, в понедельник был обнародован новый рейтинг женского тенниса: Элина Свитолина взлетела на рекордную третью позицию. Так высоко в мировой иерархии первая ракетка Украины не поднималась уже полтора года.

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