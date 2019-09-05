Комментатор Eurosport: "Если Серена будет подавать первым мячом, то у Свитолиной мало шансов"

Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open / Фото: AFP

Экс-пятая ракетка мира, а ныне комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс – Элина Свитолина в полуфинале US Open.

"Очень сложно, как обычно, предсказывать матчи с участием Уильямс. Все знают, как она может играть, но в последнее время Серена нестабильна. Даже не сколько в своей игре, сколько в эмоциях. Очень хочется ей выиграть еще один титул, но пока не удается это сделать. Особенная нервозность, такой себе пик, приходится на финалы.

Со Свитолиной они встречаются чуть раньше, что может быть даже хуже для Свитолиной. Кажется, что сейчас Серена все же сыграет в свою игру. Все зависит от нее. Свитолина хоть и хороша, но она играет в оборонительном и контратакующем стиле. У нее не такая сильная подача. Если Серена будет подавать первым мячом и попадать с задней линии, то у Свитолиной будет мало шансов. Если Серена будет ошибаться, то шансы появятся у любого.

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Тем не менее, я думаю, что на этот полуфинал Серена настроится и выиграет его в двух сетах", – сказала Чакветадзе.

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Обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "Шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.





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