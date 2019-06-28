Кори Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона

На момент выхода в основную сетку американской теннисистке было 15 лет и 122 дня

Кори Гауфф на Уимблдоне. Фото: Twitter

Теннисистка из США Кори Гауфф обыграла бельгийку Гретье Миннен (6:1, 6:1) в финале квалификационного раунда Уимблдона. Это позволило ей стать самой молодой участницей в истории турнира. На момент выхода в основную сетку Уимблдона теннисистке было 15 лет и 122 дня. Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом – 6:3, 3:6, 3:6. Таким образом лидер украинского мужского тенниса впервые за 10 лет (с 2009 года) не сыграет в основной сетке Уимблдона. Вылет Сергея оказался вдвойне обидным ввиду того, что пришелся на шестую годовщину его знаменитой победы над легендарным Роджером Федерером.

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Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Ранее мы писали, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова вместе. Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram.

Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом. Также Свитолина и Монфис "уничтожили" свой общий аккаунт в соцсети, который носил название g.e.m.s_life.

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