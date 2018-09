Король футбола поздравил Наоми Осаку с победой на US Open

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле поздравил японку Наоми Осаку с победой над US Open. 20-летняя Осака обыграла американку Серену Уильямс (6:2, 6:4) и завоевала первый титул "Большого шлема" в карьере.

"Одни спортсмены становятся частью истории. Другие сами пишут историю. Поздравляю Наоми Осаку с тем, что она стала первой чемпионкой турнира Большого шлема из Японии!", – написал Пеле в соцсетях.

Some athletes are part of history. Others make it. Well done to @Naomi_Osaka_ on becoming the first Japanese player to win a Grand Slam! / Alguns atletas fazem história! Parabéns, Naomi Osaka, por se tornar a primeira jogadora japonesa a vencer um Grand Slam! https://t.co/M82WULnYSB