Коронавирус грозит сорвать матч сборных Украины и Тайваня в Запорожье

Стаховский надеется, что матч с Тайванем все же состоится / Фото: AFP

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В Федерации тенниса Украины рассчитывают, что эпидемия коронавируса, из-за которого в Китае умерло уже 132 человека, не приведет к срыву матча между нашими теннисистами и командой Тайваня (другое название – Китайского Тайбэя) в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Эти поединки запланированы на 6-7 марта в Запорожье. Впрочем, вариант, при котором это противостояние придется отменить, на сто процентов не исключают.

"Мы ни от чего не застрахованы, но Министерство здравоохранения не может запретить въезд вообще всем представителям Тайваня, – заявил пресс-атташе Федерации тенниса Украины Юрий Сосновский. – У нас уже начали внедряться некоторые превентивные меры предосторожности: контроль температуры тела у пассажиров, например. Если они больны, то их не допустят. Если они здоровы, то никаких проблем. Но форс-мажорные обстоятельства могут быть. Надеемся, что ничего не помешает проведению матча. Мы готовимся"

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Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский к сказанному Юрием Сосновским добавил: "Очень большое количество людей сейчас летают через Азию. Но я считаю, что этот вирус довольно оперативно пытаются остановить. Даже в Борисполе в аэропорту люди уже ходили с масочками, какие-то банальные меры есть. Я считаю, что игроки тайваньской сборной в своем большинстве не находятся на территории Тайваня. Ну, капитан, думаю, что да, пожалуй, какая-то часть команды, может даже парники. Думаю, они может даже не полетят домой, зная ситуацию, лучше отправятся на какие-то соревнования в Америку или Европу и затем уже оттуда будут лететь к нам".

Как мы писали ранее, женскую сборную Китая поместили на карантин в Австралии из-за коронавируса. Выяснилось, что никто из членов футбольной команды не чувствует себя плохо и не несет никакого риска для здоровья населения. Однако игроки и официальные лица китайской сборной пробудут в изоляции до следующей среды.

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