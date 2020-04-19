Коронавирус и Свитолина: Элина рассказала, как теряет большие деньги из-за пандемии

Во время паузы в соревнованиях теннисистка платит тренеру, хотя сама не получает ни призовых, ни денег от спонсоров

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как ситуация с коронавирусом сказывается на ее финансовом благополучии. По понятным причинам теннисистка сейчас не может зарабатывать призовые на соревнованиях – все турниры отменены из-за пандемии. Однако кроме этих доходов, Свитолина теряет и "спонсорские" деньги.

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На вопрос "Спонсорские контракты, которые есть у тебя, подразумевают какие-то выплаты по ходу сезона или все "стали на стоп"?" Элина Свитолина ответила: "Да, сейчас все "стали на стоп"".

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Элина Свитолина / Фото: Reuters

"Потому что в каждом контракте есть пункт о том, что нужно сыграть определенное количество турниров, чтобы тебе выплатили эти деньги, – уточнила Элина Свитолина. – Если сезон полностью не возобновится до конца года, то деньги нам не выплатят, и это будет очень печально. Я понимаю ситуацию всех спонсоров, но я все равно плачу деньги на тренера, так как не хочу терять его. Это очень сложная ситуация, но тут все в минусе: спонсоры, я и вся моя команда. Эта ситуация, конечно, очень повлияла".

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Отметим, что, согласно данным Женской теннисной ассоциации, 25-летняя Элина Свитолина за свою карьеру заработала 19 460 456 долларов призовых, из которых лишь 226 тысяч – в нынешнем году.

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