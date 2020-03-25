Коронавирусом заразился первый теннисист: это самый юный чемпион тысячелетия

Бразильцу Тьяго Уайлду - 20 лет. Перед закрытием спорта на карантин он стал автором исторического достижения

20-летний бразилец Тьяго Сейбот Уайлд стал первым профессиональным теннисистом, который заразился коронавирусом. О своей болезни спортсмен, занимающий 114-е место в текущем мировом рейтинге теннисистов-профессионалов ATP, сообщил у себя в Twitter.

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"Всю последнюю неделю я провел в самоизоляции, следовал рекомендациям врача, заботился о себе. Хочу в очередной раз всем напомнить, что надо оставаться дома и позаботиться о своих близких – это может помешать распространению вируса", – заявил первый в мире теннисист, у которого диагностирован COVID-19

Отметим, что в феврале Тьяго Сейбот Уайлд, которому тогда было еще 19 лет, выиграл престижные соревнования в чилийском Сантьяго, став первым в истории игроком, рожденным в 2000-х, который победил на турнирах уровня ATP. Кроме того, он оказался самым юным бразильцем, когда-либо выигрывавшим соревнования такого ранга. 20 лет Уайлду исполнилось 10 марта.

Тьяго Сейбот Уайлд / Фото: Getty Images

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Добавим, что за свою карьеру 20-летний Тьяго Сейбот Уайлд заработал 233 261 доллар, из них $142 154 – в нынешнем году.

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