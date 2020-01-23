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Корты Australian Open отмывали тряпками: песчаная буря и дождь задержали начало матчей

23 января, 13:12

Непогода продолжает вносить свои коррективы в расписание турнира "Большого шлема"

Корты отмывали руками

Корты отмывали руками

Капризы природы никак не отступают от участников Открытого чемпионата Австралии по теннису. Только, казалось бы, несколько разрешились проблемы с загрязнением воздуха, как пришла другая стихия. С начала недели в Мельбурне периодически идут дожди и дует сильный ветер. В понедельник выпало 43 миллиметра осадков – рекордные показатели с 1996 года. Из-за этого сыграли только 32 из 64 запланированных матчей, зато во вторник в расписании было 96 матчей. Провели 88, и заканчивались они после часа ночи. К слову, читайте, как перед Australian Open Свитолина раскрыла секреты отношений с Монфисом.

В среду игроки жаловались на порывы ветра, затем снова пошел дождь. Следствием такой комбинации стали песчаные бури и "грязные дожди". В итоге водная стихия окатила открытые корты потоками грязи. Главная река Мельбурна, Ярра, за ночь стала коричневой, и корты сначала нужно было отмыть. Чтобы выбить песок из всех полостей, мыли их специальными установками, которые подают поток воды под сильным давлением. Местами площадки для игры пришлось в прямом смысле слова отмывать тряпками.

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Начало большинства матчей четверга отложили, так что игроки по расписанию следуют с опозданием. Встречу нашей Элины Свитолиной с американкой Лаурой Дэвис ожидали увидеть в 10:00, а начнется она после 13:30.

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погода дождь теннис песчаная буря грязь Australian Open

Источник: ua.tribuna.com

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