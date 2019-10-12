Костюк пробилась во второй раунд квалификации турнира с призовым фондом в 250 тысяч долларов

Марта Костюк / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй раунд квалификации на турнире WTA BGL BNP Paripas в Люксембурге с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Ранее мы писали, что Свитолина и Ястремская сыграют в основной сетке Кубка Кремля.

Марта пробилась в следующий круг за 1 час 8 минут, обыграв греческую теннисистку Деспину Папамихаил: 6-4 6-3. Марта оформила три брейка, а на своей подаче проиграла один гейм.

Марта Костюк / Фото: Instagram

Марта Костюк / Фото: Instagram Реклама

Марта Костюк / Фото: Instagram

Марта Костюк / Фото: Instagram

Марта Костюк (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 6:4, 6:3

Следующей соперницей Марты станет Кайя Ювань из Словении. На юниорском уровне девушки встречались четыре раза.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас четвертую строчку, но и свое благосостояние.

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