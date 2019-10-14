Костюк прошла в основную сетку турнира в Люксембурге

Марта Костюк / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Марта Костюк прошла в основную сетку соревнования, которые проходят в Люксембурге. Ранее мы рассказывали, что Элина Свитолина вылетела из ТОП-3 рейтинга лучших теннисисток мира, у Ястремской личный рекорд.

В финальном раунде квалификации 17-летняя украинка должна была встретиться с четвертой сеяной швейцаркой Штефани Фегеле, однако соперница не вышла на корт.

Марта Костюк / Фото: Instagram

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Соперницами Марты могут стать с лидером посева Элис Мертенс, третьей сеяной Еленой Рыбакиной, четвертой ракеткой турнира Элисон ван Эйтванк, Лаурой Зигемунд или Тамарой Корпач.

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Марта Костюк / Фото: Instagram

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас четвертую строчку, но и свое благосостояние.

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