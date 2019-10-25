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Кожаная рубашка и в соперницы – вторая в мире: Свитолина стартует на Итоговом матчем с Плишковой

25 октября, 17:59

Защиту титула в Китае Элина начнет в Пурпурной группе

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Появилось расписание Итогового турнира WTA, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября. Прошлогодняя победительница 8 ракетка мира украинка Элина Свитолина попала в Пурпурную группу с чешкой Каролиной Плишковой (№2 рейтинга WTA), канадкой Бьянкой Андрееску (№4) и румынкой Симоной Халеп (№5). Ранее мы писали, что украинка Ястремская покинула малый Итоговый турнир.

Свитолина вступит в борьбу понедельник, 28 октября матчем против второй ракетки мира Плишковой. Теннисистки не встречались между собой уже год – с Итогового турнира-2018, где сильнее оказалась украинка – 6:3, 2:6, 6:3. Девушки уже провели предварительную фото-сессию с трофеем перед гала-ужином, и для этого события Элина выбрала кожаную черную рубашку и коричневые брюки, а дополнила эффектный образ красными туфлями.

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Во второй, красной группе, на данный момент лидер рейтинга WTA австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака (№3),
чешка Петра Квитова (№6) и швейцарка Белинда Бенчич (№7). В плей-офф из каждого квартета выйдут по две теннисистки. Призовой фонд турнира – 14 миллионов долларов. Ранее мы отмечали, что Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису

Смотрите, как Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира по теннису, который проходил в Пекине

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Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA теннисистка Каролина Плишкова

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