Козлова не сумела пробиться в основную сетку турнира в Пекине

Козлова не понимает, как могла проиграть / Фото: AFP

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти в основную сетку турнира WTA Premier Mandatory. Ранее мы писали, что Ястремская прекратила сотрудничество с Оливье Женомом, под руководством которого ворвалась в ТОП-30.

Наша спортсменка уступила американке Дженнифер Брэди в финале квалификации. Поединок длился более часа и закончился со счетом 2:6, 6:4, 4:6.

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Тем не менее, от Украины в основной сетке сыграют две теннисистки. Элина Свитолина в стартовом матче будет противостоять латвийке Севастовой, а Даяна Ястремская встретится с француженкой Гарсией.

Кроме того, российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США. 24-летняя Хромачева отстранена на три месяца и оштрафована на три тысячи долларов. Однако два месяца из этого срока и вся сумма штрафа назначены условно, так как россиянка не допустила дальнейших нарушений правил организации.

Также сообщалось, что Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьеры. Элину призвали пропустить оставшиеся в году турниры, чтобы основательно заняться больным коленом.

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