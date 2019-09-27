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Козлова вышла в финал квалификации на турнире WTA с призовым фондом в восемь миллионов долларов

27 сентября, 10:26

Наша теннисистка была сильнее представительницы из Китая

Катерина Козлова

Катерина Козлова / Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова уверенно стартовала в квалификации турнира WTA в Пекине. Украинская теннисистка разгромила россиянку, добившись рекордного успеха в своей карьере.

25-летняя украинка в двух сетах справилась с обладательницей wild card – Гао Синью. Она обыграла соперницу из Китая со счетом 6:3, 6:1. В финале квалификации Козлову ожидает американская теннисистка Дженнифер Брэди.

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Также в этом соревнований выступят еще две представительницы из Украины – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Напомним, накануне Даяна Ястремская сенсационно обыграла вторую ракетку мира на турнире в Ухане. На соревнованиях с призовым фондом в 2,8 миллиона долларов вторая ракетка Украины выбила Каролину Плишкову.

Также мы рассказывали, что российская теннисистка пыталась продать место в квалификации турнира в США. 24-летняя Хромачева отстранена на три месяца и оштрафована на три тысячи долларов. Однако два месяца из этого срока и вся сумма штрафа назначены условно, так как россиянка не допустила дальнейших нарушений правил организации.

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теннис теннисистка Катерина Козлова

Источник: Сегодня|Спорт

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