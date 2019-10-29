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Крах первой ракетки мира: Барти сенсационно пала жертвой голландки со скамейки запасных

29 октября, 16:33

Смотрите видео и фото поединка потенциальных соперниц Свитолиной, который завершился поражением фаворитки

Бертенс (на фото) неожиданно одолела Барти

Бертенс (на фото) неожиданно одолела Барти / Фото: Reuters

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти в своем втором матче на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут. Накануне Бертенс заманила на соревнованиях Наоми Осаку, снявшуюся из-за травмы плеча.

Эшли Барти 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Тогда как на счету ее соперницы – 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 брейков. Для Барти это первое поражение на групповом этапе. Кики же одержала свою дебютную победу.

Победительница Кики Бертенс...

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...и проигравшая Эшли Барти

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Отметим, что в Красной группе также выступают чешка Петра Квитова и швейцарка Белинда Бенчич. Эти спортсменки, наряду с другими участницами неофициального чемпионата мира по теннису, участвуют в опросе на Мисс Итогового турнира. Если вы еще не проголосовали за самую красивую теннисистку, милости просим!

Напомним, действующей чемпионкой Итогового турнира является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2.

В стартовом матче Итогового турнира-2019 Элина Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову, заработав 8 млн гривен призовых. А изящный перевод украинки у сетки был признан ударом дня в мировом теннисе.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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теннис Итоговый чемпионат WTA Кики Бертенс Эшли Барти

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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