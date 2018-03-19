Красавица теннисистка Ана Иванович родила сына чемпиону мира Бастиану Швайштайгеру

Сегодня, 14:52

В звездной спортивной семье появился первенец

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер. Фото twitter
Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер. Фото twitter

Экс-первая ракетка мира бывшая сербская теннисистка Ана Иванович и чемпион мира в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявили о рождении своего сына.

"Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать счастье, которое мы испытываем в наших сердцах", – написала Иванович в социальной сети.

Как сообщает издание blic.rs, малыша назвали Лукой. Роды прошли в субботу в американском Чикаго (штат Иллинойс). Отмечается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016 года в Венеции. Иванович завершила в том же году карьеру теннисистки, а Швайнштайгер на данный момент выступает в клубе MLS "Чикаго Файр".

На счету Швайнштайгера золото и две бронзы чемпионатов мира, а также серебро и две бронзы чемпионатов Европы. Иванович – победительница "Ролан Гаррос" 2008 года. Также на ее счету победы в 14 турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

Вчера стало известно, что защитник "Шахтера" Сергей Кривцов стал многодетным отцомУкраинский футболист сообщил приятную новость на своей странице в социальной сети.

Ранее мы писали, что жена украинского футболиста Сергея Болбата откровенной фотосессией сообщила о беременности. Девушка скрывала свое положение, пока ее животик не округлился полностью.
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Источники:

Sportbox, Известия

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