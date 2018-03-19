Красавица теннисистка Ана Иванович родила сына чемпиону мира Бастиану Швайштайгеру

Экс-первая ракетка мира бывшая сербская теннисистка Ана Иванович и чемпион мира в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявили о рождении своего сына.

"Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать счастье, которое мы испытываем в наших сердцах", – написала Иванович в социальной сети.

Welcome to the world our little boy . Words can not describe the joy and the happiness we feel in our hearts! @BSchweinsteiger pic.twitter.com/Mk8lyJFwvh — Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) 19 марта 2018 г.

Как сообщает издание blic.rs, малыша назвали Лукой. Роды прошли в субботу в американском Чикаго (штат Иллинойс). Отмечается, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Иванович и Швайнштайгер поженились в июле 2016 года в Венеции. Иванович завершила в том же году карьеру теннисистки, а Швайнштайгер на данный момент выступает в клубе MLS "Чикаго Файр".

На счету Швайнштайгера золото и две бронзы чемпионатов мира, а также серебро и две бронзы чемпионатов Европы. Иванович – победительница "Ролан Гаррос" 2008 года. Также на ее счету победы в 14 турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

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