"Круто играешь на контору": футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках
Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины". Реакция соцсетей
В адрес первой ракетки Украины Сергея Стаховского снова прозвучали обвинения в договорных матчах. Причем об этом сообщил сам теннисист, заявив на своей странице в Instagram, что такую претензию – якобы игру на контору – ему выдвинул украинский футбольный арбитр Ярослав Жадан.
"Еб**ь ты п***р сливной. Круто играешь на контору. Чтобы ты закончил играть в скором времени, позорище Украины", – написал Жадан в личном сообщении Стаховскому в Instagram.
"Продолжаем рубрику "Мы едем к вам". Вот реально не понимаю, Кропивницкий, что с вами не так? – высказался сам Стаховский. – Это уже второй гений из вашего города. Так он еще и работает футбольным рефери в ФФУ? Нет, может, он замечательный судья, но как человек он не очень. Если есть желающие пообщаться с "человеком, который прославляет Украину", то прошу @zhadanchik10", – написал Стаховский.
Ярослав Жадан работает футбольным арбитром на матчах ДЮФЛУ, сообщает ua.tribuna.com.
В комментариях к этому сообщению Стаховского в Instagram можно встретить и такие: "Футбольный судья ставит ставки в конторе. Все ясно", "Возможно, у человека слетела ставка".
Как сообщалось ранее, впервые с 2009 года украинских теннисистов не осталось в топ-100 рейтинга ATP.
Кроме того, Стаховский утверждал, что его шутка про русский язык была за гранью дозволенного.
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