"Круто играешь на контору": футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках

Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины". Реакция соцсетей

Сергей Стаховский. Фото: Getty Images

"Круто играешь на контору": футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c8/ace/5c76c8acea69b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c8/ace/5c76c8acea69b.png 2019-02-27T19:32:00+02:00 Теннис Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины". Реакция соцсетей

В адрес первой ракетки Украины Сергея Стаховского снова прозвучали обвинения в договорных матчах. Причем об этом сообщил сам теннисист, заявив на своей странице в Instagram, что такую претензию – якобы игру на контору – ему выдвинул украинский футбольный арбитр Ярослав Жадан.

"Еб**ь ты п***р сливной. Круто играешь на контору. Чтобы ты закончил играть в скором времени, позорище Украины", – написал Жадан в личном сообщении Стаховскому в Instagram.

"Продолжаем рубрику "Мы едем к вам". Вот реально не понимаю, Кропивницкий, что с вами не так? – высказался сам Стаховский. – Это уже второй гений из вашего города. Так он еще и работает футбольным рефери в ФФУ? Нет, может, он замечательный судья, но как человек он не очень. Если есть желающие пообщаться с "человеком, который прославляет Украину", то прошу @zhadanchik10", – написал Стаховский.

Ярослав Жадан работает футбольным арбитром на матчах ДЮФЛУ, сообщает ua.tribuna.com.

В комментариях к этому сообщению Стаховского в Instagram можно встретить и такие: "Футбольный судья ставит ставки в конторе. Все ясно", "Возможно, у человека слетела ставка".

Как сообщалось ранее, впервые с 2009 года украинских теннисистов не осталось в топ-100 рейтинга ATP.

Кроме того, Стаховский утверждал, что его шутка про русский язык была за гранью дозволенного.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Круто играешь на контору": футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.