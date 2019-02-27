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"Круто играешь на контору": футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках

Сегодня, 19:32

Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины". Реакция соцсетей

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский. Фото: Getty Images
"Круто играешь на контору": футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6c8/ace/5c76c8acea69b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6c8/ace/5c76c8acea69b.png Теннис Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины". Реакция соцсетей

В адрес первой ракетки Украины Сергея Стаховского снова прозвучали обвинения в договорных матчах. Причем об этом сообщил сам теннисист, заявив на своей странице в Instagram, что такую претензию – якобы игру на контору – ему выдвинул украинский футбольный арбитр Ярослав Жадан. 

"Еб**ь ты п***р сливной. Круто играешь на контору. Чтобы ты закончил играть в скором времени, позорище Украины", – написал Жадан в личном сообщении Стаховскому в Instagram.

"Продолжаем рубрику "Мы едем к вам". Вот реально не понимаю, Кропивницкий, что с вами не так? – высказался сам Стаховский. – Это уже второй гений из вашего города. Так он еще и работает футбольным рефери в ФФУ? Нет, может, он замечательный судья, но как человек он не очень. Если есть желающие пообщаться с "человеком, который прославляет Украину", то прошу @zhadanchik10", – написал Стаховский.

Ярослав Жадан работает футбольным арбитром на матчах ДЮФЛУ, сообщает ua.tribuna.com. 

В комментариях к этому сообщению Стаховского в Instagram можно встретить и такие: "Футбольный судья ставит ставки в конторе. Все ясно", "Возможно, у человека слетела ставка".

Как сообщалось ранее, впервые с 2009 года украинских теннисистов не осталось в топ-100 рейтинга ATP.

Кроме того, Стаховский утверждал, что его шутка про русский язык была за гранью дозволенного.

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Тег теннис, Сергей Стаховский

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Сегодня|Спорт

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