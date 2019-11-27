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Крутой розыгрыш Свитолиной стал лучшим в октябре

27 ноября, 23:41

Даяна Ястремская заняла третье место

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей голосования WTA в номинации Лучший удар октября

Ранее мы сообщали, что Канада выбила Россию из розыгрыша Кубка Дэвиса и впервые сыграет в финале.

Свитолина продемонстрировала невероятный крученый удар в матче группового этапа Итогового турнира WTA против Симоны Халеп.

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Среди претендентов на лучший удар месяца была еще одна представительница Украины Даяна Ястремская. Украинка по итогам голосования заняла третье место.

На днях Свитолина заступилась за своего парня Гаэля Монфиса – украинка вступила в перепалку с хейтером француза в Twitter после того, как он раскритиковал Монфиса за поражение в первом матче Кубка Дэвиса от японца Йосихито Нисиоке.

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К слову, мы писали, что на днях Свитолина объяснила, почему ездила в Москву на Кубок Кремля. Шестая ракетка планеты, украинка Элина Свитолина, поделилась своими мыслями, почему не нужно упрекать спортсменов, когда они выступают в России.

Смотрите также, как Элина Свитолина выиграла турнир WTA в Сингапуре

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теннис Элина Свитолина

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