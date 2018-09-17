Кубок Дэвиса: тайны корта и выдержка Стаховского помогли указать на дверь Португалии

Сегодня, 08:49

Украина сохранила прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса

А за спиной - команда. Травмированный Александр Долгополов поддерживал друзей вне корта. Фото ФТУ
А за спиной - команда. Травмированный Александр Долгополов поддерживал друзей вне корта. Фото ФТУ

Без травмированной первой ракетки Александра Долгополова мужская сборная в Буче под надзором своего капитана Андрея Медведева переиграла Португалию 3:1, взяв реванш за прошлогоднее поражение в Лиссабоне. Третье победное очко "сине-желтым" принес лидер Сергей Стаховский, дожавший 49-й номер мирового рейтинга Жуао Соузу 6:2, 4:6, 6:4. В решающем сете при счете 4:4 украинец отыграл на своей подаче 4 брейкпойнта!
Вообще эту матчевую встречу Стаховский провел блестяще, взяв две одиночные и победив в паре с Денисом Молчановым.

"Шесть сетов – это классно. Нелегко, но если бы не публика, такого бы не было. Вот при счете 4:4, 0:40, когда так долго боролся, в нормальном матче ты думаешь, мол, твою дивизию... А когда сегодня трибуны начали заводить, подумал: "Попробую", – рассказал Сергей.

Вернувшийся на корт после длительного больничного Илья Марченко в борьбе уступил Соузе 6:4, 2:6, 3:6. Показалось, что Илье еще не хватало физики, да и говорили, что побаливало плечо и было сложно подавать. За пределами корта за друзей по команде с загипсованной после операции рукой переживал Долгополов, который начнет реабилитацию в конце октября.

"Мы знали, что некоторые особенности этого корта в совокупности с мячами могут принести результат, – подытожил Медведев. – Мы старались использовать то, что у нас есть. И это на самом деле немного: сбросы, укороченные, дерганый ритм, как это исполнял Стаховский. Хоть на бумаге сильнее выглядели соперники, на корте мы выглядим одинаково. Сезон складывается не так, как хотелось бы для наших теннисистов, но это не значит, что за полгода португальцы стали на голову выше. Трибуны сегодня реально дали нужную энергию и в паре, и в одиночке. Огромная благодарность болельщикам. Думаю, даже несмотря на результат, если бы матч сложился неудачно для нас, все равно эмоции от классного тенниса остались бы надолго".

Уже на следующий день Стаховский играл на турнире в Меце АТР-250, куда добирался на машине – самолет перенесли. Но оставил в Буче столько сил, что в 1-м раунде квалы уступил №273 французу Жанвье 3:6, 6:4.
Сергей Стаховский, сборная Украины по теннису

Вы сейчас просматриваете новость "Кубок Дэвиса: тайны корта и выдержка Стаховского помогли указать на дверь Португалии". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Павлова Елена

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Александр Долгополов. Фото AFP

Впервые с 2009 года украинских теннисистов не осталось в топ-100 рейтинга ATP

10 Сентября, 14:21

Победитель US Open Новак Джокович поднялся на третье место в мировой классификации

Другие

Фото AFP

Казаки в Лондоне и "боевой раскрас" сборной: яркие патриотические поступки украинских спортсменов

24 Августа, 09:05

На самом успешном чемпионате мира наши футболисты играли с флагом на лице, а Юрий Чебан приплыл к "золоту" Олимпиады на лодке с казаком
Загрузка...
Загрузка...