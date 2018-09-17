Кубок Дэвиса: тайны корта и выдержка Стаховского помогли указать на дверь Португалии

Без травмированной первой ракетки Александра Долгополова мужская сборная в Буче под надзором своего капитана Андрея Медведева переиграла Португалию 3:1, взяв реванш за прошлогоднее поражение в Лиссабоне. Третье победное очко "сине-желтым" принес лидер Сергей Стаховский, дожавший 49-й номер мирового рейтинга Жуао Соузу 6:2, 4:6, 6:4. В решающем сете при счете 4:4 украинец отыграл на своей подаче 4 брейкпойнта!

Вообще эту матчевую встречу Стаховский провел блестяще, взяв две одиночные и победив в паре с Денисом Молчановым.

"Шесть сетов – это классно. Нелегко, но если бы не публика, такого бы не было. Вот при счете 4:4, 0:40, когда так долго боролся, в нормальном матче ты думаешь, мол, твою дивизию... А когда сегодня трибуны начали заводить, подумал: "Попробую", – рассказал Сергей.

Вернувшийся на корт после длительного больничного Илья Марченко в борьбе уступил Соузе 6:4, 2:6, 3:6. Показалось, что Илье еще не хватало физики, да и говорили, что побаливало плечо и было сложно подавать. За пределами корта за друзей по команде с загипсованной после операции рукой переживал Долгополов, который начнет реабилитацию в конце октября.

"Мы знали, что некоторые особенности этого корта в совокупности с мячами могут принести результат, – подытожил Медведев. – Мы старались использовать то, что у нас есть. И это на самом деле немного: сбросы, укороченные, дерганый ритм, как это исполнял Стаховский. Хоть на бумаге сильнее выглядели соперники, на корте мы выглядим одинаково. Сезон складывается не так, как хотелось бы для наших теннисистов, но это не значит, что за полгода португальцы стали на голову выше. Трибуны сегодня реально дали нужную энергию и в паре, и в одиночке. Огромная благодарность болельщикам. Думаю, даже несмотря на результат, если бы матч сложился неудачно для нас, все равно эмоции от классного тенниса остались бы надолго".

Уже на следующий день Стаховский играл на турнире в Меце АТР-250, куда добирался на машине – самолет перенесли. Но оставил в Буче столько сил, что в 1-м раунде квалы уступил №273 французу Жанвье 3:6, 6:4.