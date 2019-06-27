Кубок Федерации сменил формат: Украина не сможет побороться за трофей

Наша команда не вошла в число участников финального этапа турнира

Кубок Федерации. Фото: Twitter

Международная федерация тенниса объявила об изменениях в формате розыгрыша Кубка Федерации. С 2020 года будет проводиться финальный этап соревнований с участием 12 сборных. Всего в борьбу за титул вступят 20 национальных команд. С 2020 по 2022 год матчи финального раунда состоятся в венгерском Будапеште.

В предстоящем сезоне 16 команд сыграют в квалификации: Беларусь, Бельгия, Бразилия, Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Япония, Казахстан, Латвия, Румыния, Россия, Словакия, Испания, Швейцария, США. Матчи состоятся 7-8 февраля 2020 года. К восьми победителям присоединятся финалисты нынешнего розыгрыша Кубка Федерации (Австралия и Франция), хозяин финала Венгрия и обладатель wild card. В финальном раунде команды будут поделены на 4 группы. Затем будут сыграны полуфиналы и финал.

Матчи финального этапа пройдут 14-19 апреля 2020 года. Призовой фонд Кубка Федерации составит $18 млн.

Финалисты гарантируют себе участие в Кубке Федерации на следующий год. Сборные, занявшие 3-10-е места, сыграют в квалификационном раунде в следующем году.

Сборная Украины заняла только четвертое место в групповых соревнованиях в Первой группе Евро-африканской зоны и в следующем году будет лишена возможности пробиться в элиту. Теоретически побороться за право сыграть в решающем финальном турнире Украина сможет только в 2021, если успешно выступит в зональных соревнованиях в 2020.

Как сообщалось ранее, украинцы массово вылетают с Уимблдона: дошла очередь до Калининой. Ангелина пополнила ряды украинских "жертв" квалификации лондонского "шлема", уступив Марии Боузковой из Чехии в двух сетах – 0:6, 5:7. Хотя во второй партии украинка вела со счетом 4:2.

Также сообщалось, что Сергей Стаховский уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 3:6. Таким образом лидер украинского мужского тенниса впервые за 10 лет (с 2009 года) не сыграет в основной сетке Уимблдона. Вылет Сергея оказался вдвойне обидным ввиду того, что пришелся на шестую годовщину его знаменитой победы над легендарным Роджером Федерером.

Смотрите, какие трюки выделывает с мячом Федерер:



Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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