Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Кубок Федерации сменил формат: Украина не сможет побороться за трофей

27 июня, 17:53

Наша команда не вошла в число участников финального этапа турнира

Кубок Федерации
Кубок Федерации. Фото: Twitter

Международная федерация тенниса объявила об изменениях в формате розыгрыша Кубка Федерации. С 2020 года будет проводиться финальный этап соревнований с участием 12 сборных. Всего в борьбу за титул вступят 20 национальных команд. С 2020 по 2022 год матчи финального раунда состоятся в венгерском Будапеште.

В предстоящем сезоне 16 команд сыграют в квалификации: Беларусь, Бельгия, Бразилия, Канада, Чехия, Германия, Великобритания, Япония, Казахстан, Латвия, Румыния, Россия, Словакия, Испания, Швейцария, США. Матчи состоятся 7-8 февраля 2020 года. К восьми победителям присоединятся финалисты нынешнего розыгрыша Кубка Федерации (Австралия и Франция), хозяин финала Венгрия и обладатель wild card. В финальном раунде команды будут поделены на 4 группы. Затем будут сыграны полуфиналы и финал.

Матчи финального этапа пройдут 14-19 апреля 2020 года. Призовой фонд Кубка Федерации составит $18 млн.

Финалисты гарантируют себе участие в Кубке Федерации на следующий год. Сборные, занявшие 3-10-е места, сыграют в квалификационном раунде в следующем году. 

Сборная Украины заняла только четвертое место в групповых соревнованиях в Первой группе Евро-африканской зоны и в следующем году будет лишена возможности пробиться в элиту. Теоретически побороться за право сыграть в решающем финальном турнире Украина сможет только в 2021, если успешно выступит в зональных соревнованиях в 2020.

Как сообщалось ранее, украинцы массово вылетают с Уимблдона: дошла очередь до Калининой. Ангелина пополнила ряды украинских "жертв" квалификации лондонского "шлема", уступив Марии Боузковой из Чехии в двух сетах – 0:6, 5:7. Хотя во второй партии украинка вела со счетом 4:2.

Также сообщалось, что Сергей Стаховский уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 3:6. Таким образом лидер украинского мужского тенниса впервые за 10 лет (с 2009 года) не сыграет в основной сетке Уимблдона. Вылет Сергея оказался вдвойне обидным ввиду того, что пришелся на шестую годовщину его знаменитой победы над легендарным Роджером Федерером.

Смотрите, какие трюки выделывает с мячом Федерер:


Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег теннис, Кубок Федерации, сборная Украины по теннису

Вы сейчас просматриваете новость " Кубок Федерации сменил формат: Украина не сможет побороться за трофей". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

tennisua.org , sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Кота «научили» говорить и теперь он требует свободы

Какой пульс является признаком преждевременной смерти

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

США «переименовали» Киев, в России возмущены

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Стало известно, сколько россиян одобряют оккупацию Донбасса

Хартли прошёл подгонку сиденья в Alfa Romeo

В Беларуси казнили осужденного за три убийства

Агрессия России: Зеленский приказал ВСУ жестко реагировать

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина замыкает топ-пятерку

Сегодня, 08:26

Наша команда завоевала на Европейских играх 22 медали – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 01:11

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

Вчера, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

Решение в пользу Усика: Похититель трупов из Ямайки жестко проехался по WBO

Вчера, 04:24

Диллиан Уайт не смог воздержаться от крепких слов, комментируя ситуацию в супертяжелом дивизионе

"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

25 июня, 21:02

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

Как изменились требования к трудовому стажу

«Надо же так ненавидеть»: Собчак критикуют за воспитание сына

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь