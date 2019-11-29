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Куда смотрит Монфис? Свитолина в сексуальном бикини расслабляется в Дубае

29 ноября, 17:03

Лучшая украинская теннисистка взорвала Интернет горячим фото из отдыха в Эмиратах

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

Первая ракетка УкраиныЭлина Свитолина по окончании насыщенного сезона отправилась отдыхать в теплые края. Сил для своих новых побед лучшая украинская теннисистка набирается в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда сегодня поделилась с подписчиками соблазнительным фото, похваставшись обворожительной фигурой в бикини цвета пудры.

"Золотое время в Дубае", – подписала иллюстрацию Свитолина, розыгрыш которой был признан лучшим в мировом теннисе.

Подписчики Элины Свитолиной не сумели скрыть своего восхищения украинкой , которая купается в лучах эмиратского солнца. Вот некоторые из комментариев:

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  • Конфетка!
  • Belissima!
  • Как же Гаэлю повезло!

Кстати, а где, собственно, бойфренд Элины Гаэль Монфис? На фото со Свитолиной его нет. Такие люди – и без охраны?

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Как мы писали ранее, назван гигантский заработок Свитолиной за 2019 год. В пересчете на украинскую валюту, первая ракетка страны заработала 147 миллионов гривен – и это несмотря на то, что в уходящем году Элина не сумела выиграть ни одного турнира.

Смотрите, как Элина играла на итоговом турнире года в Китае

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теннис Дубай Элина Свитолина WTA Гаэль Монфис

Источник: Сегодня|Спорт

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