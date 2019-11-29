Куда смотрит Монфис? Свитолина в сексуальном бикини расслабляется в Дубае

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

Первая ракетка УкраиныЭлина Свитолина по окончании насыщенного сезона отправилась отдыхать в теплые края. Сил для своих новых побед лучшая украинская теннисистка набирается в Объединенных Арабских Эмиратах, откуда сегодня поделилась с подписчиками соблазнительным фото, похваставшись обворожительной фигурой в бикини цвета пудры.

"Золотое время в Дубае", – подписала иллюстрацию Свитолина, розыгрыш которой был признан лучшим в мировом теннисе.

Подписчики Элины Свитолиной не сумели скрыть своего восхищения украинкой , которая купается в лучах эмиратского солнца. Вот некоторые из комментариев:

Реклама

Конфетка!

Belissima!

Как же Гаэлю повезло!

Кстати, а где, собственно, бойфренд Элины Гаэль Монфис? На фото со Свитолиной его нет. Такие люди – и без охраны?

Элина Свитолина / Фото: Reuters В тренде "Динамо" против шведов и бой "Александрии" с "волками": расписание и результаты всех матчей Лиги Европы

Читайте также: За ужин с Кличко заплатили 21 000 долларов: как в Киеве прошел аукцион Свитолиной

Как мы писали ранее, назван гигантский заработок Свитолиной за 2019 год. В пересчете на украинскую валюту, первая ракетка страны заработала 147 миллионов гривен – и это несмотря на то, что в уходящем году Элина не сумела выиграть ни одного турнира.

Смотрите, как Элина играла на итоговом турнире года в Китае

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама