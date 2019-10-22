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Легенда: Роджер Федерер вторым в истории провел 1500 матчей в карьере

22 октября, 09:32

Знаменитый швейцарский теннисист хочет провести на корте еще один сезон

Роджер Федерер

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в первом круге турнира в Базеле обыграл Питера Гойовчика – 6:2, 6:1. Для 38-летнего Федерера это был 1500-й одиночный матч в карьере. 20-кратный чемпион "Больших шлемов" – второй игрок в истории мужского тенниса, кому удалось преодолеть это количество матчей. До него это сделал американец Джимми Коннорс, отыгравший 1556 встреч.

Несколько месяцев назад Федерер выиграл свой 101 первый трофей в карьере. В финале турнира в Майами великий швейцарец не оставил никаких шансов великому американцу Джону Изнеру. На сегодняшний день в его коллекции 102 титула, три из которых он завоевал в текущем сезоне.

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Ранее мы писали, что Федерер отобрался на Итоговый чемпионат АТР. Турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Призовой фонд турнира составит $8,5 млн. Прошлогодним победителем является немец Александр Зверев.

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Также мы сообщали, что Роджер Федерер заговорил о завершении карьеры. "Внутри себя я решил, что хочу сыграть на еще одном Уимблдоне. Сейчас я занят тем, что размышляю над участием в Олимпиаде в Токио. Я уже обсуждал это со своей командой и спросил, как они смотрят на это", – признался теннисист.

Смотрите невероятный финт Федерера на тренировке:

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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теннис Роджер Федерер

Источники: Спорт сегодня , Сегодня|Спорт

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