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Легенда российского тенниса: "Оставьте Украину в покое. Это их вопрос – кого они выберут и почему"

Сегодня, 11:40

Кафельников не понимает, почему российские СМИ промывают мозги большинству собственного населения

Евгений Кафельников
Евгений Кафельников. Фото: Instagram
Легенда российского тенниса: "Оставьте Украину в покое. Это их вопрос – кого они выберут и почему" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/714/06d/5ca71406dc3d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/714/06d/5ca71406dc3d5.jpg Теннис Кафельников не понимает, почему российские СМИ промывают мозги большинству собственного населения

Олимпийский чемпион по теннису и экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников удивлен, что выборы президента Украины – главная тема на российском телевидении. Ранее Кафельников критиковал Путина: "Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды".

"Невозможно отделаться от нее в нашем медиа-пространстве. Центральные СМИ, федеральные каналы – уделяют ей колоссальное внимание. Мне непонятно, зачем. И зачем так промывать мозги большинству собственного населения. Я считаю, что еще отличаю черное от белого, поэтому и высказываюсь.

У меня не может быть симпатий. Это вопрос украинского народа – кого он выберет, и почему. Это будет их решение, и я не понимаю, почему этому столько внимания уделяется каждый вечер у нас. Надо просто оставить их в покое", – считает знаменитый теннисист.

Также он высказал свое мнение о проведении дебатов межу кандидатам на пост главы государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе.

"Дебаты – это вообще хорошо. И раз действующий президент страны принял этот вызов, значит, он чувствует в себе силы защищать свою позицию и точку зрения. Это говорит хотя бы об уважении к своему сопернику. Слышал, что Ольга Скабеева хочет эти дебаты провести. Но лучше бы она проехала по нашей стране, и сделала бы что-то полезное здесь", – резюмировал Кафельников.

Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир "Большого Шлема" в одиночном разряде – Ролан Гаррос в 1996 году. В 1999-м он возглавил рейтинг лучших теннисистов мира. В парном разряде он побеждал на четырех турнирах "Большого Шлема". Кроме этого Кафельников стал победителем Одлимпиады-2000 в Сиднее, а также вместе со сборной России побеждал в Кубке Дэвиса-2002.

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Тег теннис, Евгений Кафельников, выборы 2019

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Советский спорт

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