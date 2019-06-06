Легенда тенниса резко ответил Стаховскому: "Заткнись, Сергей"

Джон Макинрой поддержал аргентинца, который рассказал о договорных матчах в теннисе

Джон Макинрой на турнире ветеранов Ролан Гаррос-2019. Фото: Getty Images

Семикратный победитель турниров серии "Большого шлема" американец Джон Макинрой прокомментировал ситуацию вокруг аргентинца Марко Трунгеллити, который стал объектом нападок после передачи данных о договорных матчах с участием соотечественников.

"Заразительная улыбка Марко исчезла. Он стал несчастным человеком, от которого отвернулись его коллеги, а в социальных сетях он подвергся травле. Почему? Потому что Марко – честный человек, который сказал правду и поступил правильно. Все началось в 2015 году, когда к Марко обратился лысый толстяк с сигарой и сделал предложение, от которого нельзя отказаться, – заработать много денег на договорных матчах. Но Марко отказался и отправился в Tennis Integrity Unit, и началось расследование. Телефон толстяка стали прослушивать. Перематываем на 2018 год. В конце расследования, которое обнаружило цунами договорных матчей на турнирах невысокого уровня, Трунгеллити стал свидетелем в деле двух аргентинских теннисистов, которые были отстранены на пять и шесть лет. После этого Марко обозвали стукачом и стали оскорблять в соцсетсях. Все настолько плохо, что он больше не смеет играть в Южной Америке.

Сергей Стаховский в Twitter написал: "Где граница между стукачом и информатором? Зависит от того, кто судья". Мы что, в фильме про мафию? Заткнись, Сергей! Тебе и твоему совету ATP нужно поставить Марко памятник. Он единственный, кто посмел сказать о проблеме, которая медленно разрушает наш вид спорта. Хоть кто-нибудь защищает Трунгеллити? Кто-то из звезд? Призовые на челленджерах так малы, что соблазн заработать на договорных матчах крайне велик. Этот уровень тенниса прогнил до основания. Уровень ATP – это другой мир. Но запомните, если основание пирамиды рушится, все структура развалится", – сказал Макинрой в эфире Eurosport.

Напомним ранее футбольный арбитр обвинил теннисиста Сергея Стаховского в договорняках. Рефери назвал первую ракетку страны "позорищем Украины".

Также мы писали, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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